König vyléčil zlomenou nohu. Chci první body, říká před závody superbiků ve Francii

Začíná mu druhá část sezony, ve které bude ještě šest závodních víkendů. König je odhodlaný a chce v ní ukořistit své první body v MS superbiků. To je jeho hlavní cíl. Vždyť v srpnu v Mostě vybojoval dvakrát šestnácté místo, ale zároveň si na třikrát zlomil po pádu v Superpole Race kůstku v nártu u nohy.

„Myslel jsem si zpočátku, že to bude prkotina, ale když jsem se vzbudil v pondělí po závodech, tak jsem fakt nemohl chodit," popsal König, který léčbu řešil v kryosauně a s doktorem.

„Ten mi řekl, že se mohla dát noha do sádry. Podle něho byla kost celkem rozštípaná, šlo o tříštivou zlomeninu," tvrdil nováček v MS superbiků. König už ale zraněnou nohu zatížil na testech v Barceloně v minulém týdnu. Tam za dva dny najezdil 112 kol.

„Cítil jsem se dobře, jen jsme museli trochu uříznout na motorce stupačku, abych nestál na té hlavičce, ale uprostřed. Jak jsem totiž vyjel, tak jsem se nemohl pořádně zatlačit na špičku přes bolest. Pak to ale šlo," popisoval komplikace König, který si v letošní sezoně přivodil už třetí zlomeninu.

Kvůli zdravotním komplikací je možné, že bude muset španělský tým upravovat motorku také ve Francii. „Uvidíme, až si na ní sednu a zatížím špičku nohy. Byl jsem na flattracku, po čtyřech a třech jízdách to začalo bolet, ale pak to bylo dobré," dodal český jezdec, na kterého čeká pořádná porce závodů. V superbicích se navíc podívá do Argentiny, Indonésie nebo Austrálie. „Rád bych už získal svůj první bod v šampionátu, hlavně si ho vybojoval po dobrém souboji s konkurencí. Ta je v letošní sezoně extrémně velká."