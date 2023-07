Königa v Itálii zastavil motor. Po šedesátistupňové výhni se chladil v bazénku

Závodník týmu Orelac Racing Movisio se v trénincích a kvalifikaci pohyboval zajetými časy vzadu s odstupem více než tří vteřin na špičku. Spravit chuť si plánoval v prvním závodě, který se mu ale nepovedl. Službu vypověděl motor jeho závodní kawasaki. „Odjel jsem asi sedm kol, pak jsem musel do boxu. Nevíme, co přesně se s motorem stalo," tvrdil jezdec. Právě motor byl jedním z nových komponentů, který měl König pro letošní sezonu k dispozici.

Technickou závodu mechanici analyzují, k dispozici je případně nová pohonná jednotka. „Samozřejmě mě to štve, ale je to prostě technika. S motorkou jinak problém nebyl," smutnil König. Celé jezdecké pole pak v Itálii trápí obrovské vedro, na rozžhavené trati bylo naměřeno 60 °C. „Přesně tohle jsem nechtěl, ale musím se s tím poprat. Po každé jízdě jdu ihned do bazénku se studenou vodou, jinak se to nedá vydržet," popsal König, který bude bojovat o svůj první bod v elitní třídě MS superbiků také v neděli.