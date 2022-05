Nadšený König dojel v Portugalsku dvacátý. Zatím můj nejlepší závod, lebedí si Čech

V předchozích závodech v královské třídě superbiků se König pohyboval po trati spíše osamocen. Start, úvodní kola a pak měl zbytek závodního pole jen na dohled... V Portugalsku byl scénář jiný. Český jezdec zvládl jet se skupinkou soupeřů. „Koukal jsem na to, jak péro z gauče. Bylo to super. Předjížděli se a tímhle závodem získal Oliver mnoho zkušeností. Až se mu to rozleží v hlavě, tak to bude jenom lepší," míní manažer Miloš Čihák, který zároveň působí v týmu MIE Honda Racing.