Nečekané. Superhvězda po skandálním závodě překvapí fanoušky, ozdobí Tomíčkův memoriál

Je to překvapení, které zřejmě vyrazí dech všem fanouškům. Vskutku dorazí největší hvězda současné ploché dráhy. Doslova v třaskavých chvílích své kariéry přijede na pražskou Markétu trojnásobný mistr světa.

A další překvapení. „Pozvání do ní získává i český jezdec. Vyvoleným je talentovaný Adam Bednář. Otvírají se velké šance dostat českou plochou dráhu na nejvyšší úroveň,“ říká předseda pořádajícího klubu Petr Ondrašík.

Zmarzlik se tu může naladit na klíčové chvíle roku. I případně bez aktivního zapojení do závodu lze čekat, že to bude show. V Praze se ukáže v týdnu, v němž ho v Toruni čeká klíčový boj o titul.

V posledním závodě letošního seriálu bude před druhým Švédem Fredrikem Lindgrenem hájit náskok, který se smrskl v dánském Vojensu na šest bodů. To vše poté, co byl podle mnohých skandálně diskvalifikován kvůli špatné kombinéze. Kdyby se tak nestalo, už by asi mohl slavit jistotu titulu.