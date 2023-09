Půvab, dráždivě krátké sukně i nadupané dekolty jsou zpět. Změní to jen fandové rychlých kol!

Banální záležitost? Nepodstatný detail? Snad, v nové době ovšem téměř s filozofickým podtextem. Do současných poměrů podle nositelů progresivních myšlenek něco takového už nepatří. Je to urážlivé, ponižující pro ženy, zní v podtextu zdůvodnění.

Praha však tentokrát uvidí něco jiného. „Oproti Grand Prix divákům nabídneme i naváděčky z Prague Star Cheerleaders,“ nastínil k doprovodnému programu Tomíčkova memoriálu ředitel závodu Pavel Ondrašík. Může to slíbit. Do organizace tradičního pondělního podniku mu nikdo v tomto směru nemluví.

V Pardubicích, kde se závodí už od pátku, to je podobné. „Nevidíme na tom nic, co by kohokoli poškozovalo,“ namítá odpůrcům pardubický šéf Petr Moravec. „Pokud se někdo, v tomto případě promotér SGP, rozhodl jinak, je to jeho právo a nezbývá než jej akceptovat. Na druhou stranu promotér cyklu SEC, závodů ME, má v letošním roce stejnou filozofii jako my,“ připomíná dále.