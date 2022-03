Nelidská agrese, brání mi být hrdým Rusem, psal mistr světa. Všude dostal vyhazov, česká náhrada nepřijde

Do odsuzujících vyjádření se překvapivý loňský šampion (vyhrál i závod na pražské Markétě) pustil v době, kdy většina jen zaskočeně lapala po dechu a užasle zírala na televizní obrazovky, co že se to vlastně děje.

Pro przegladsportowy.pl. na to reagoval trenér Marek Cieslak. „Grigorij je obětí ruské propagandy," míní slavná postava polské ploché dráhy. „Nejsmutnější na tom je, že Griša není sám. Sedmdesát procent Rusů má názor jako on. To je to, co je děsivé. Neexistuje žádná reflexe toho, co se děje v jejich zemi. Ale není to od nich falešné, opravdu říkají, co si myslí," říká dále Cieslak.