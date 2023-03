Parádní představení českého mladíka. Salač z pole position dojel v Portugalsku čtvrtý  

Salač odstartoval z pole position velmi dobře, i když ještě během prvního kola se před něj dostal Španěl Canet. Hned v dalším se český jezdec na chvíli nacpal do vedení, bohužel hned v další zatáčce mu soupeř předjetí vrátil, na třetí místo Salače následně odsunul Acosta a záhy se dostal přes krajana do vedení. V polovině závodu měl jednadvacetiletý závodník k dobru téměř půl vteřiny. Také druhý Canet se ale utrhl dalším soupeřům a získal náskok přes vteřinu.

Třiadvacetiletý český motocyklista mezitím musel v jedné ze zatáček volit delší stopu, čímž se před něj dostali další dva Španělé, González a Arenas. Ve čtyřčlenné skupince bojující o průběžné třetí místo se s nimi držel ještě Ital Arbolino, jenž se brzy prosadil do jejího čela.

Pořadí na stupních vítězů už se nezměnilo, Salač přesto slavil jeden z nejlepších výsledků za celých pět let, co se pohybuje v seriálu MS „Jsem hodně spokojený. Byl jsem během závodu dost nervózní, přece jen se tohle na člověku podepíše, když stojí v čele celého roštu. Moje strategie byla ze začátku netlačit zbytečně a hlavně neudělat chyby, to se povedlo, takže mohu být happy," uvedl Salač bezprostředně po projetí cílem pro Nova Sport.