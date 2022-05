Plochodrážní Grand Prix v Praze vyhrál Slovák Vaculík, Kvěch se neprosadil

"Vyhrát v Praze byl vždy můj sen. Když jsem byl malý, tak jsem se sem chodil dívat na závody s otcem a vždy jsem snil o tom, že jednoho dne bych tady chtěl vyhrát Grand Prix. Tehdy to byl sen a teď je to realita. Vidíme, že sny se plní," radoval se Vaculík, jenž si českou metropoli oblíbil. "Praha je pro mě hodně specifická a dnešního úspěchu si hodně vážím," podotkl nejlepší slovenský plochodrážník.

O lepší výsledek jej připravilo i zaváhání ve druhé jízdě, kdy na start přijel se špatnou barvou povlaku na helmě a byl vyloučen. "Stalo se to snadno. V pátek byly dlouhé a těžké závody, já se dostal na hotel v jednu v noci a dnes ráno jsem tady musel opět být. Byl jsem takový zblblý, vyčerpaný a zapomněl jsem na to," pokrčil rameny.

Dvacetiletý český reprezentant byl v Praze v pátek čtvrtý v premiérovém závodě Speedway Grand Prix 2, mistrovství světa jezdců do 21 let. "Určitě mi to pomohlo, ale v pátek byla úplně jiná dráha. Před závodem pršelo, takže byla hlubší. Trošku mě to nabudilo, i když na druhou stranu jsem byl trochu špatný z toho, co se stalo ve finále," přiznal Kvěch. Mezi juniory až do finále kraloval, na startu poslední jízdy ale zaváhal. "Povytáhl jsem si šňůrku, jak máme chcípák, a po přidání plynu mi vypadla," řekl Kvěch, jenž si tak vypnul motocykl.