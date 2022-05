Bizarní scéna, stupně, ale i hořký konec pro české barvy. To se mi ještě nestalo, litoval domácí trumf

„Jsem nakonec šťastný, jel jsem na domácí dráze a třetí místo tady beru," říkal v páteční noci po dlouhé bitvě Chlupáč. Ale cesta na bednu byla doplněna výkonem, který plochodrážnící zase tak běžně nepředvádějí.

Co se přihodilo? Po dešti těžká dráha v semifinále Chlupáčovi a Kvěchovi sebrala oba soupeře. Ti upadli, byli vyloučeni a v opakovaném startu jeli jen dva Češi a měli tak prakticky jistý postup.

Stačilo relativně málo. Vyhnout se nějakému maléru. Kvěch bravurně odstartoval Chlupáč se držel za ním, ale v předposlední zatáčce zčistajasna upadl.

„Je to v hlavě, prostě se soustředíte na to jen dojet a pak to takhle dopadne, vyjetá kolej, kterou třikrát před tím zvládnete, vás najednou rozhodí," líčil Chlupáč.

Na dráze rychle vstal a osmdesát kilogramů vážící zhaslý stroj skoro 250 metrů tlačil do cíle. „Ještě se tam zlomila páčka a šlo to pěkně ztuha," líčil další komplikace už tak dosti bizarního výkonu. Diváci aplaudovali vestoje šílené dřině. V cíli se ale jezdci skoro podlamovala kolena. Motorku mu za páskou hned odebrali mechanici, aby se mohl připravit na finále, ve kterém pro změnu kritický okamžik potkal Kvěcha.

Ten do poslední jízdy vlastně ani neodstartoval. A to byl do té doby nejvíce bodujícím závodníkem. Měl rázně nakročeno k triumfu před domácím publikem.

A znovu se přihodila epizoda, která se vidí jen málo kdy. Zatímco trio soupeřů odjelo od startu, Kvěch zůstal stát. „Nikdy se mi to nestalo a nikdy by mě nenapadlo, že se to stane ve finále mistrovství světa," stále jakoby tomu ani nechtěl věřit. „Nějak jsem si vytrhl vypínač motoru, snad se mi ta šňůra nějak hloupě zachytila kolem rukávu, ani nevím," přemítal Kvěch, kde asi byl problém se šňůrkou, která za běžných okolností vypíná motor jen v případě jezdcova pádu.

Nakonec byl klasifikován na čtvrtém místě. Hned za svým krajanem. „No snad mě to nepotká v Grand Prix a třeba mě to ještě nabudí," vyhlížel s nadějemi sobotní start mezi elitou na divokou kartu. Do akce bude v prestižním závodě s největšími esy coby náhradník připraven i Chlupáč.

K prvenství se v juniorském GP famózně prodral Polák Mateusz Czierniak, když v závěru finále překonal Lotyše Francise Gustse.