Po formuli 1 by měla Saúdská Arábie brzy hostit také MotoGP

RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Trápení Sparty a Baníku? Chybí hráč, co by tomu dal řád a myšlenku

Mám za sebou hodně zajímavý víkend, který bych ale žádnému fanouškovi nepřál. Sledoval jsem totiž pět fotbalů a naživo jsem neviděl ani gól... Začalo to v pátek zápasem áčka Motorletu, v sobotu hrála rezerva Motorletu, kterou vedu. Večer jsem si chtěl spravit chuť Spartou se Zlínem a v neděli jsem pak byl ve studiu u zápasu Hradce s Baníkem. Všechno skončilo 0:0. Domů jsem dorazil v 5. minutě zápasu Slovácka se Slavií a to už domácí vedli. A když padl vyrovnávací gól, zrovna jsem uspával dcery, tak jsem si to aspoň pustil ze záznamu. Tohle se mi ještě nikdy nestalo a doufám, že už ani nestane.