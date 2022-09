Šéf Ferrari Binotto nechce po chaotické Velké ceně Nizozemska personální změny

"Žádné lidi měnit nebudeme. Stabilita je důležitá, máme v týmu skvělé lidi, jsme skvělý tým. O tom nemám pochybnosti," uvedl Binotto. "Byl to těžký okamžik, to určitě. Musíme na to v Monze zareagovat," dodal s odkazem na příští Grand Prix na domácím okruhu.