Po triumu přišel pád z jedenácti metrů! Podmol nedotočil dvojité salto, pak měl velkou kliku

Obnovéná premiéra tradiční freestylové akce NIGHT of the JUMPs začala pro české barvy úspěšně! Vždyť Matěj Česák vyhrál soutěž v Best Whipu, Filip Podmol exceloval v soutěži o nejlepší trik, když poprvé na tvrdý dopad předvedl doublegrab Flip. Jedná se o náročný kousek, při kterém jezdec v saltu vlaje za motorkou a pak se opět přitáhne zpátky. „Navíc jsem skončil na čtvrtém místě v klasické jízdě, kde jsme museli předvést osm nejlepších triků. To se počítá do celkového hodnocení celého seriálu a věřím, že si v dalších závodech ještě polepším. Přede mnou se umístili vítězové X-Games," liboval si Podmol.