Rána pro organizátory? Česká esa nakonec chybět nebudou

Start největších domácích es byl v ohrožení, dobře to však pro pořadatele dopadlo. Vrcholný podnik domácí plochodrážní sezony v Pardubicích v neděli pojede i poslední český vítěz Zlaté přilby z roku 2017 Václav Milík a s ním i medailista z letošního MS juniorů Jan Kvěch. Pár desítek hodin to ovšem vypadalo, že by je právě v nedělním termínu závodu mohly využít jejich polské kluby v třaskavě bitvě o postup do tamní extraligy. Kromě nedělního závodu budou oba nejlepší Češi na startu i při další pardubické bitvě - finále ME v pátek a oba pak poměří síly i v rámci Tomíčkova memoriálu v pondělí večer v Praze na Markétě.

Český plochodrážní jezdec Václav Milík se Zlatou přilbou v roce 2017

Český plochodrážní jezdec Václav Milík se Zlatou přilbou v roce 2017

Článek Odveta mezi Kvěchovou Zielonou Gorou a Milíkovým Krosnem už měla být minulostí, kvůli dešti byla přeložena nakonec na nadcházející sobotu a termínově by tak už finále druhé nejvyšší polské soutěže nemělo vadit tradiční Zlaté přilbě. Ale byla to zprvu reálná hrozba, polské informace nejprve zněly tak, že odveta bude v neděli. Milík a Kvěch by tak byli spíše k dispozici svým klubům, v nichž působí celou sezonu. Změna na sobotu musela přinést úlevu pardubickým organizátorům, i když ve startovce mají i spoustu jiných hvězd. Které hvězdy pojedou na českých oválech? Při nedělním 74. ročníku Zlaté přilby bude prvenství obhajovat Polák Patryk Dudek, konkurovat mu bude mj. Brit Daniel Bewley, objev tohoto ročníku Gran Prix. Na startu bude celkem devět účastníků letošního seriálu GP. Představí se i Australan Jason Doyle, který je trojnásobným vítězem z let 2018 až 2020. Loni byl druhý. Zlatá přilba je vrcholem třídenní akce. V pátek se pojede finálový závod Mistrovství Evropy jednotlivců a v sobotu závod MS ve flat tracku a tradiční juniorská Zlatá stuha. Ta letos oslaví 48. ročník. Letos návštěvníky čekají na stadionu novinky. Moderní světelná tabule, jež stála dva miliony korun, na dráze jsou nové mantinely a nafukovací bariéry. "Mantinely jsou odpružené podle pravidel i na rovince," popsal Erban. Bezpečnostní úpravy stály necelé tři miliony korun. Na obě investice přispělo město Pardubice a Pardubický kraj. Na diváky v závěru sezony čeká i pražská aréna, kde se tradičně jezdí i Grand Prix. Kromě domácích má Tomíčkův memoriál jet obhájce prvenství z loňského velmi vydařeného ročníku Francis Gusts z Lotyšska, Dán Mads Hansen či Polák Bartolomiej Kowalski. Oddechnout si mohl i Milík. "Pardubickou dráhu mám fakt rád, udělám hezkou tečku za sezonou," říkal ještě v době, kdy netušil, že počasí začne křížit nejen jeho plány. Snad jen další povětrnostní komplikace by teď znovu mohla přinést hrozbu termínové kolize. Závody od pátku do pondělí Pátek 19.00 ME - závěrečný díl, na startu Milík coby stálý účastník, Kvěch jako divoká karta, seriál zatím vede Polák Kolodziej Sobota 13.00 juniorská Zlatá stuha a MS ve flat tracku (americké verzi ploché dráhy) Neděle 12.00 Zlatá přilba - na startu mj. hvězdný Australan Doyle, Polák Dudek, extravagantní Švéd Lindbäck, z Čechů mj. Milík a Kvěch Pondělí 19:00 Tomíčkův memoriál Bez podobných problémů by pro něj i pro Kvěcha měl být pondělní start na Markétě, kde se velkolepý prodloužený plochodrážní víkend uzavře "Memoriál Luboše Tomíčka je závod, který jsem ještě nevyhrál, takže tam budu určitě moc chtít uspět," uvedl Milík. Motocykly Tomíčkův memoriál sází opět na vyrovnané bitvy bez hvězd