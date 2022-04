Reprezentace má nového manažera. MS startuje bez obhájce, Češi musí spoléhat na divokou kartu

Rozhodovat by se mělo mezi Janem Kvěchem a Václavem Milíkem. Oba tito jezdci se zapojí i do červnové kvalifikace o stále místo v Grand Prix 2023, Kvěch se představí v Žarnovici, Milík v maďarském Nagyhalászu. O účast v příštím ročníku seriálu se bude ucházet i teprve devatenáctiletý Petr Chlupáč v německém Abensbergu. „Využijeme i čtvrté místo do kvalifikace, které připadne nejlepšímu jezdci z toho prvního závodu českého mistrovství," prozrazuje Ondrašík.

Novinkou v letošním programu Grand Prix bude kategorie SGP2, která nahrazuje dosavadní mistrovství světa jezdců do 21 let a začíná prvním závodem 27. května v Praze. Kvalifikace, do níž se zapojí Jan Kvěch, Petr Chlupáč a ještě jeden z dvojice Daniel Klima, Jan Macek se pojede o dvacet dnů dřív. Ondrašík očekává, že minimálně dva jezdci si start na Markétě zaslouží. „Neměl bych problém s tím, že by třeba Honza Kvěch jel v pátek SGP2 a o den později na divokou kartu i Grand Prix dospělých," naznačuje Ondrašík.