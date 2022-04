Salač do závodu Moto2 v Argentině odstartuje z osmé řady

Salačovi se dnes nedařilo a po nevýrazných výsledcích z tréninků musel do první kvalifikační jízdy. V ní dvacetiletý jezdec stáje Gresini Racing obsadil devátou příčku a do druhé části nepostoupil.

"Za to bych jim chtěl moc poděkovat, klobouk dolů před nimi. Bohužel ve druhém tréninku se mi rozbila brzdová pumpa a celý trénink jsme laborovali, čím to bude," přidal český jezdec.

Salač se navíc v Argentině potýká se zdravotními problémy. "Nejsem bohužel úplně zdravý, protože mě od včera trápí nějaká střevní chřipka. Není mi úplně dobře. Bude to zítra hodně dlouhý závod, pokusím se dostat dopředu a dojet. Kdyby se podařil třeba jeden bod, tak by to bylo super," dodal.