Salač zahájil v Motegi pátým místem, druhý trénink se nejel

"Do prvního tréninku na začátku začalo trochu kapat a v hlavě jsem hned přepnul, že musím zajet rychlé kolo co nejdříve, kdyby náhodou začalo hodně pršet. To znamenalo, že jsem pořád atakoval nejlepší pětku, to bylo super. Tempo bylo dobré, pořád jsem zrychloval, na konec jsme dali, stejně jako ostatní, nové pneumatiky a povedlo se mi zajet pátý čas," doplnil dvacetiletý motocyklista.