Skvělá příprava na Dakar, pochvaluje si Podmol po soutěži v Chorvatsku

Celkem pět etap měla na programu Rallye Dinaric, o její náročnosti svědčí, že se do cíle nedostalo skoro 20 procent jezdců a to kvůli zraněním nebo technickým problémům. Ty se ale Liboru Podmolovi vyhýbaly. Slavný freestyle motokrosař přitom absolvoval soutěž poprvé bez mechanika. „Chtěl jsem si to vyzkoušet, protože Dakar pojedu v kategorii Original bez asistence. Opravdu jsem toho měl opravdu plné brejle," hodnotil své účinkování v soutěži Podmol.