Česká hvězda se nebojí ničeho! Téma umírání Podmolovu ženu rozplakalo

Nyní už je prý při vyprávění historky jen trochu mrazí v zádech. Podobné to nejspíš bude i na premiéře ve středu 17. srpna v pražském CineStar Anděl. Promítání ozvláštní divadelní prvky. „Libor je fantastický vypravěč. Byla by škoda toho nevyužít. Zapojíme ho do hry. Obleče se do kostýmu Adama a každý bude mít možnost poznat ho osobně. Celý příběh si tak daleko více prožije," vysvětluje Zeman. „Připravili jsme něco, co tu ještě nebylo. V jeden večer zažijete kino, divadlo a besední show o naší dobrodružné cestě kolem světa," láká Podmol. Vstupenky je možné koupit na www.cinestar.cz.