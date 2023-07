Vostatek se v Mostě vrátí do světového kolotoče a říká: Nejsem nervák, umí si to doma užít

Není v šampionátu úplným novicem, vždyť v kategorii supersportů loni odjel kompletní sezonu. Třeba v Mostě byl 11. a 16., dvakrát se v ročníku probil do elitní desítky a celkově byl 27. Jenže navzdory platné smlouvě skončil, vrátil se do španělského mistrovství a čekal, jestli na některý ze světových podniků získá divokou kartu či „povolávák" místo jiného jezdce. Ta šance přichází teď, kdy bude na domácí trati hájit barvy továrního týmu Dynavolt Triumph.

„Mám velkou výhodu, že nejsem nervák a dokážu si to na domácím závodě užívat. Je to trať, na které mám z jezdců určitě nejvíc najeto, ale... Většinou se ty znalosti smažou hned po prvním tréninku. I ostatní kluci se po pár kolech s tratí sžijí a pak jsou závody vyrovnané," líčí Vostatek.

A jeho otec Jan, jinak jezdcův manažer, přidává: „V supersportech je světová špička. Jsou to kluci, kterým je kolem 25 let, mají špičkovou techniku. Otevřou plyn a hned tam seknou rychlé kolo, aby ukázali, co umí. Nicméně Ondra s nimi bude schopen závodit."