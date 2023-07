Motocyklista König fotil pro Playboy. Kdybych se tím měl živit, tak skočím z Nuseláku, říká drsně

Má před sebou stěžejní závod roku, když o víkendu mistrovství světa superbiků zakotví na okruhu v Mostě. A Oliver König věří, že právě na domácí trati zlomí dosti strastiplnou sezonu, ve které zatím marně čeká v elitním motocyklovém šampionátu na bod. Však 21letý jezdec upřímně říká: „Oproti konci loňské sezony je to zatím hodně studená sprcha. Ale věřím, že mi Most pomůže se vrátit do hry.“ Zároveň ještě před pro něj výjimečným závodem si střihl jednu výjimečnou roli – s modelkou Karolínou Holcovou pózoval pro časopis Playboy.

Foto: FTV Prima Motocyklista Oliver König pózoval před závodem v Mostu s modelkou Karolínou Holcovou pro časopis Playboy

Článek Obvykle svou tvář skrývá za helmou, teď – a dámy to jistě ocení – se poněkud odvázal a nafotil snímky pro známý pánský časopis. Dnešní společenskou optikou možná klišovitě, když muže s motocyklem doprovází sličná spoře oděná dívka. „Snad se nám povedly hezké fotky," přál si König, byť on sám při focení dosti trpěl. „Kdybych se tím měl živit, tak skočím z Nuseláku. Raději řídítka a raději budu potit krev při tréninku," říkal v úterý na tiskové konferenci před víkendovými závody v Česku. Mohl za to jistý druh ostychu i časově náročná práce, kterou ztěžovala bolavá noha. Při květnovém závodě v Barceloně si totiž zpřetrhal vazy v kotníku. „Takže jsem při focení chodil o berlích a noha byla nateklá jako prase." Foto: FTV Prima Motocyklista Oliver König pózoval před závodem v Mostu s modelkou Karolínou Holcovou pro časopis Playboy Ano, zranění, kvůli kterému musel vynechat i jeden závodní víkend, jen symbolizuje zatím ne příliš povedený ročník. Však sám říká, že první dva závody roku byly z jeho strany „katastrofální" a teď ty poslední dva zase „vlažnější". I proto doufá, že Most bude zlomem. „Budu dělat vše, abych na trati odvedl maximum a získal první letošní body, které jsou mi zatím vzdálené." A byť noha ještě není zcela v pořádku, na motorce ho prý nikterak neomezuje. V posun vpřed věří i Königův manažer Miloš Čihák. „Sezona je nahoru dolů. Já doufám, že v Mostě budeme hodně nahoře. Naštěstí je Most okruh, kde se závody nerozhodují na motor, ale je to technická trať, kde záleží, jak to zvládne jezdec," připomíná Čihák skutečnost, že König nemá k dispozici oproti konkurentům ten nejlepší materiál. Motocykly Chodil za školu a naštval manažera. Polepšený König i tak vstupuje do další sezony superbikového MS König jede v mistrovství světa superbiků druhou sezonu. Nezáří, na druhou stranu ani nezklamal. I proto se rýsuje možnost, že by se v seriálu posunul do jiného týmu a dostal se tak k silnější technice. „Čekali jsme, že ho první sezona zmuchlá jak v pračce a vyplivne na ulici. Ale to se nestalo. O budoucnosti jednáme se všemi a i v Mostě mám naplánované čtyři velké mítinky. Samozřejmě se místo hledá lépe s dobrým výsledkem. Nicméně pořád jsme ve stavu, že musíme do jakéhokoliv týmu přinést poměrně dost peněz," říká Čihák. Foto: Michaela Říhová, ČTK Závodník Oliver König na tiskové konferencí týmu Orelac Racing Movisio k MS superbiků v Mostě, vlevo sedí jeho manažer Miloš Čihák. Tak svět motorsportu funguje. Jen málokdo je za svou práci odměněn, naopak drtivá většina jezdců musí týmům za svá místa platit, což je i Königův případ. Ten v Mostě pojede s novým lakováním motorky, což lakonicky komentuje: „Když už jedu ho..., tak ať u toho aspoň vypadám." Tak třeba pojede lépe, než si myslí, a třeba z toho budou první letošní body. Motorsport Königa a Svobodu doplní v programu superbikového MS v Mostě Vostatek

