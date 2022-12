Akrobatický pilot Šonka napsal s redaktorem Sport.cz poutavou biografii, křtil ji herec Vetchý

Už tři roky nekličkuje mezi pylony Red Bull Air a s nadějí – byť zatím marnou – vyhlíží restart této divácky atraktivní letecké disciplíny. V roce 2018 se v ní Martin Šonka stal dokonce mistrem světa a jak trnitá to byla cesta na vrchol, nyní poutavě popisuje v právě vydané knize Můj let do nebes. Tu sepsal společně s redaktorem Sport.cz Robertem Sárou.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Křest knihy Můj let do nebes akrobatického pilota Martina Šonky a redaktora Sport.cz Roberta Sáry. Na snímku Robert Sára, Martin Šonka, televizní komentátor Jiří Hölzel a herec Ondřej Vetchý (zleva).Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Je to inspirativní příběh muže, který vyrůstal s bratrem a maminkou v Sezimově Ústí. Přespával v kamrlíku na košťata, ale stejně si splnil velké sny, kterými bylo létat s armádními stíhačkami a později i uspět v prestižní sérii Air Race. „Vyplácí se snít, protože i zdánlivě nereálné touhy mohou být – pokud tvrdě pracujete a jdete si za nimi – jednou naplněny," říká 44letý Šonka. A přidává své motto, které ho provází celým jeho životem: „Abych to, co dělám, dělal nejlépe, jak umím." Že se skutečně z neznámého chlapíka, který v roce 2010 vstoupil do onoho šampionátu, proměnil v respektovaného muže, prokázal i kmotr knihy, herec Ondřej Vetchý. Foto: Vlastimil Vacek, Právo Akrobatický pilot Martin Šonka s knihou Můj let do nebes, kterou napsali s redaktorem Sport.cz Robertem Sárou.Foto : Vlastimil Vacek, Právo „Martin Šonka je fenomén. V poslední době mě oslovilo několik unikátních mužů, abych jim pokřtil knihu – vyšetřovatel Josef Mareš, generál Aleš Opata a završil to k mému úžasu Martin Šonka. Covid jejich kolotoč, ten nádherný letecký cirkus zastavil, ale jestli nám tato zvláštní doba, která je orámovaná válkou, krizí, dezinformacemi, něco přinesla, tak že tito výjimeční muži včetně Martina sedli a měli potřebu svůj život reflektovat v knize. A považuji za čest, že ji mohu pokřtít," řekl Vetchý, mezi jehož slavné role patří i figura pilota RAF Františka Slámy z filmu Tmavomodrý svět. Šonka je v knize otevřený. Popisuje třeba svůj propíraný odchod z armády i jak to bylo se sponzorováním jeho letounu Babišovou společností Agrofert, za což byl často kritizován. Ale především dává nahlédnout do zákulisí šampionát Air Race, v němž v roce 2018 získal titul mistra světa. O rok později ale seriál nečekaně skončil, když z něj znenadání vycouval hlavní sponzor, společnost Red Bull. Objevil se sice zájem jiných promotérů o restart, leč vinou covidu i nedostatku financí k němu, navzdory dřívějším oznámením, ještě nedošlo. A Šonka je lehce skeptický i k roku 2023. „Pokud se šampionát rozjede, tak určitě nepůjde o kompletní sezonu." Ostatní Seriál Red Bull Air Race končí. Nevzbudil očekávaný zájem

Reklama