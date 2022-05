Calvet zářil, Buggyra má lídra nováčkovského poháru

„Oba jezdci předvedli velmi bojovný výkon. Téo splnil úkol, je lídrem Goodyear Cupu. To je asi nejpříjemnější překvapení víkendu, protože jel mnohem lépe, než jsme čekali. Adamovi se tolik nedařilo, zažil snad nejhorší start do sezony. Ale jak ho znám, je velký bojovník. Ze smůly se otřese, vrátí se ještě silnější a už v příštím závodě na Hungaoringu bude zase bojovat o nejvyšší příčky," je přesvědčen týmový manažer Fabien Calvet.

„Celkově povedený víkend, i když je pořád co zlepšovat. Splnil jsem cíl a mám čtyři poháry z Goodyear Cupu. V celkovém pořadí by to mohlo být lepší, občas jsem se na trati trápil, ale sváděli jsme skutečně tuhé boje," uvedl 21letý Francouz, který vede hodnocení nováčků a mladých jezdců s náskokem 18 bodů před Britem Breretonem. V celkovém pořadí mu patří dělená šestá příčka spolu s Lackem.