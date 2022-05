Lackovi se vstup do sezony ME tahačů nevydařil, po Misanu je sedmý

Lacko obsadil v kvalifikaci stejně jako v sobotu čtvrté místo a do hlavního závodu odstartoval z druhé řady. Následně se ale propadl na pátou pozici a za nejrychlejším Kissem zaostal o téměř třináct sekund.

"Chvíli jsem bojoval s Antoniem (Albacetem) o třetí místo, ale nakonec nás zase pozlobily brzdy a byl jsem rád, že to dopadlo na pátém místě a získal jsem alespoň nějaké body," řekl Lacko.

Do handicapové druhé jízdy nastoupila první osmička jezdců v obráceném pořadí a jediný Čech na startu opět začínal z druhé řady. O šanci na dobrý výsledek ale přišel záhy po kolizi s Andrém Kursimem z Německa, který stál před ním.

"Auto přede mnou neodstartovalo, praskl mu plynový pedál a já jsem to do něj strašně nakouřil. Nestihl jsem uhnout," řekl Lacko. Po pár sekundách tak přišel o šanci na dobrý výsledek. "Tím se na nás asi nabalila veškerá smůla, protože jsem se nedostal dopředu a jen jsem tam mezi všemi lítal. Nakonec mi praskla přední pneumatika a to nás vyřadilo ze závodu s nulou," dodal sedmatřicetiletý jezdec, jenž tak poprvé od Hungaroringu 2019 nevybojoval v průběhu víkendu ani jedno umístění na stupních vítězů.