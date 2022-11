Drama a vítězství! Mičánkův tým ovládl finále Lamborghini Super Trofeo Europe

Čtyři vozy kategorie Pro-AM v jedné vteřině. Tak vypadal konec posledního závodu sezony nejrychlejšího cupového seriálu na světě - Lamborghini Super Trofeo Europe - z pohledu týmu Mičánek Motorsport powered by Buggyra. Karol Basz za volantem týmového Huracánu nejprve dotáhl vedoucí skupinu třídy Pro-AM a v dramatickém souboji se nakonec dostal do jejího čela.

„Je to neuvěřitelná radost, zadostiučinění, euforie. Že se nám podařilo vyhrát opravdu až v posledních dvou kolech, kde nebylo nic jisté, a že díky tomu Broněk dosáhl na celkové třetí místo, je snový výsledek. Mysleli jsme na to, že bychom nakonec třetí pozici utrhnout mohli, ale že to vyjde takhle dramaticky a až na závěr, bych si nikdy netipl," konstatuje po závodu manažer týmu Jiří Mičánek jr.