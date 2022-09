Lacko se v Mostě postaví proti nepolapitelnému fantomovi

Lídr šampionátu konkurenci trápí. „Dělá vrásky všem, nejen nám. Třeba Jochen Hahn je z něj úplně na prášky. Když se mu zadaří, dává všem v měřáku vteřinu a pak je nás pět v jedné desetině. Nebýt jeho, je to našlapané. Jsem vlastně třetí, ale papírově čtvrtý," dává Lacko jasně najevo, že maďarský obhájce titulu Kiss letos vystupuje v roli nepolapitelného fantoma.

Evropský šampion z roku 2017 je v průběžném pořadí ME čtvrtý, na vedoucího Kisse ztrácí 84 bodů. „Mostecký okruh mám rád. Vždy se domů těšíme, je to pro nás těžší, protože tam máme spoustu partnerů, diváků, fanoušků a chceme se všem zavděčit. Zajet nejlepší výsledek, co jde, aby všichni odcházeli spokojeni," líčí Lacko.