Lacko na Nürburgringu dvakrát neudržel třetí místo, průběžně je stále čtvrtý

Sedmatřicetiletý Lacko byl v kvalifikaci třetí a do hlavního závodu odstartoval z druhé řady. Zpočátku se držel na třetím místě, ale poté klesl až na šestou pozici. V závěru dokázal předstihnout Stephanii Halmovou z Německa.

"Zápas začal dobře, v prvních dvou třech zatáčkách se mi to podařilo udržet, ale pak mě začaly opět zlobit brzdy a na cílové rovince se mi podařilo, jako již poněkolikáté, probrzdit a v ten moment mě předjeli Albacete a Halmová. Poté jsem se to už snažil jen udržet, ale ještě mě předjel Kiss. Naštěstí jsem ještě v posledním kole předjel Stefy," řekl Lacko.

Pro vítězství si dojel Němec Jochen Hahn, jenž se na Nürburgringu posunul na průběžně druhé místo v ME za suverénem letošní sezony Norbertem Kissem z Maďarska.

"Byl to docela zajímavý závod. Dlouho jsem dokázal za sebou držet Norbyho, ale stejně jako v předešlém závodě mě nakonec předjel. Pak jsem se snažil útočit na Stefy, ale bohužel už se mi to nepodařilo," uvedl jediný český pravidelný účastník ME.