Lacko si připsal první výhru v sezoně ME tahačů, průběžně je pátý

Sedmatřicetiletý český jezdec byl v kvalifikaci třetí a do první jízdy tak odstartoval z druhé řady. Po startu se držel na své pozici držel, ve druhém kole jej ale předjel šestinásobný světový šampion Jochen Hahn z Německa a Lacko se až do cíle držel bez problémů na čtvrté místě. Z vítězství se radoval domácí obhájce titulu Norbert Kiss, který ovládl i třetí hlavní závod sezony.

Zatímco první jízda byla na Hungaroringu celkem poklidná, druhá byla dramatická. Hned po startu došlo k několika kontaktům tahačů a po velké kolizi, do které se vedle Kisse a Brita Jamieho Andersona zapletl i druhý pilot Buggyry Teó Calvet z Francie, byl závod zastaven. Lacko přitom už v té chvíli vedl.

"Nebyl to normální závod. Po prvním startu bylo hodně trucků poničeno, Norby (Kiss) svůj truck výrazně poškodil. Přišla červená vlajka a hodně z nás mělo poničené plasty, které se musely upevnit. I u mě, všechno ostatní ale bylo v pořádku," řekl Lacko, který se pak snažil maximálně koncentrovat na opakovaný start. "Nemůžete myslet na to, co se stalo. Musíte koukat jen dopředu a tak jsem si nastavil hlavu. Snažil jsem se neriskovat a počkat si na moment, kdy ostatní udělají chybu nebo budu mít dobrou rychlost, abych zaútočil, což se podařilo," dodal.