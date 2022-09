Lacko vybojoval v Mostě v dramatické koncovce druhé místo, sahal i po vítězství

Sedmatřicetiletému Lackovi se v Mostě dařilo ve volných trénincích, nevyšla mu ale dopolední kvalifikace, ve které skončil až šestý. "Nasadili jsme nové gumy a asi to byla špatná sada. Byli jsme o šest desetin sekundy pomalejší než na starých a přitom jsme měli být o půl sekundy rychlejší," uvedl Lacko.

Do hlavního závodu tak rodák z Čeladné odstartoval z třetí řady. Brzy se mu podařilo předjet Brita Jamieho Andersona a držel se na pátém místě. K posunu vpřed mu poté pomohlo odstoupení nejbližšího pronásledovatele v průběžném pořadí ME Antonia Albaceteho ze Španělska. "Bylo to spíše trápení než užívání si jízdy. Nefungovalo nám auto," řekl Lacko.