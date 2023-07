Návrat na stupně vítězů v Super Trofeo. Formánek s Baszem dojeli na Nürburgringu třetí

Právě „provoz" profesionálních posádek pak podle Karola Basze stojí za tím, že tým nemohl umístění ještě vylepšit. „Znamenalo by to jít do souboje s polem profesionálů a je potřeba myslet na to, že kromě výsledku je také naším cílem dovézt auto do cíle v celku," říká. Připomíná mimo jiné i incident z posledního závodu ve Spa, kdy Broněk Formánek přišel o stupně vítězů právě kvůli nezaviněné kolizi s jezdcem ze třídy PRO. A podobný indicent tým Mičánek Motorsport powered by Buggyra vyřadil i loni na podzim z druhého závodu světového finále v Portimao.