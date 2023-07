Mičánkův tým chce na oblíbeném Nürburgringu utnout čekání na stupně vítězů

Seriál Lamborghini Super Trofeo Europe se na legendární Nürburgring vrací po roční pauze. Bronislav Formánek tu tehdy s Josefem Zárubou skončili v prvním závodě třetí ve třídě Pro-AM. „Po Spa-Francorchamps se na závod hodně těším. Spa mi nesedí, naopak tady to mám rád, máme odtud dobré výsledky i hezké vzpomínky," říká Formánek, který poslední rok startuje ve dvojici s profesionálním polským pilotem Karolem Baszem.

I on má na legendární okruh, kde se psala historie motoristického sportu, pozitivní vzpomínky už od své úvodní sezony v Super Trofeo v roce 2018, kdy zde skončil druhý v kvalifikaci a v prvním závodě pak dojel na celkovém prvním místě. „Očekávání mám jasná. Všechny konečně porazíme," směje se Basz. Loni s Formánkem vyhráli pět závodů, letos jim ale zatím vítězství uniká. I kvůli smůle.

„Chceme prolomit čekání na stupně vítězů i smůlu, která nás letos pronásleduje. Pokud se bude tentokrát naplno závodit a vyhneme se jakémukoliv incidentu, tak by se to podařit mělo," připomíná manažer týmu Jiří Mičánek některé smolné okamžiky letošní sezony, ze kterých vyčnívá zmařený útok na vítězství Broňka Formánka ve Spa-Francorchamps, kde týmový Huracán pár zatáček před cílem poslala do hodin nezaviněná kolize se soupeřem.