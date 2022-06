Podmol chystá jeden z nejtěžších skoků! Co předvede fanouškům v Karlových Varech?

Že ze sebe dokáže vydat maximum, potvrdil Filip Podmol už při květnových FMX Gladiator Games. V O2 areně startoval i přes bolest. Dva dny před akcí si totiž vyhodil rameno. Do poslední chvíle nebylo jisté, jestli nastoupí. Rameno si ale sám nahodil zpět na své místo a se zraněním šel skákat. „Mám na to jeden chmat, při kterém se musím dotknout rukou špičky své nohy a pak ho silou vrátím zpět. Naučil mě to jeden z jezdců. Je to více než bolestivé, ale funguje to," popisuje.