Rallyový šampion Ogier pojede vytrvalostní závod v Le Mans

"Bude to vzrušující, na druhou stranu také trochu děsivé. Ale bude to skvělá zkušenost, je dobré začínat takto," řekl agentuře AFP Ogier k tomu, že bude závodit v nižší kategorii vytrvalostních prototypů.

"Začínat hned v Toyotě by nebylo moc rozumné. Raději bych na to měl jít postupně a zjistit, co je pro budoucnost proveditelné," dodal před svým debutem v Le Mans Ogier. Legendární závod se pojede 11. a 12. června a s Ogierem se budou ve voze Oreca střídat jeho dvacetiletí krajané Lilou Wadouxová a Charles Milesi.