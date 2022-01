Rossi po skončení motocyklové kariéry bude závodit v autech

Rossi ukončil motocyklovou kariéru po minulé sezoně. Od debutu v roce 1996 nastoupil do 432 závodů a rekordních je také jeho 89 vítězství či 199 umístění na stupních vítězů. Po jednom titulu získal ve třídách do 125 (1997) a 250 ccm (1999), sedmkrát ovládl královskou kubaturu do 500 cm později změněnou na MotoGP (2001-2005, 2008 a 2009).