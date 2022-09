Šéfkuchař z Masterchefa, šampion Oktagonu i modelky z Playboye. Nejrychlejší Čech ve formuli udělal v Brně rozruch

Rychlá auta, vůně benzínu a krásné ženy, to šlo odjakživa dohromady. A to, že formuloví jezdci si večírky umí náležitě užít, je známá věc. Věděl to už legendární James Hunt, kterého v populárním filmu Rivalové ztvárnil filmový Thor Chris Hemsworth. A své o tom ví i nejrychlejší Čech v kategorii formule 3 Vladimír Netušil, který si z evropského seriálu Euroformula Open o víkendu odskočil do Brna na akci Masaryk Racing Days, aby se alespoň jednou v roce představil také domácím fanouškům. Po závodě ho v paddocku navštívil michelinský kuchař Jan Punčochář, bojovník Karlos Vémola i vybrané krásky Playboye.

Foto: Effective Racing Český jezdec Vladimír Netušil se představil na Masaryk Racing Days.Foto : Effective Racing

Článek Fotogalerie +2 Zraky formulových fanoušků se o víkendu upnuly k Brnu. Na místním automotodromu se představily desítky jezdců hned v několika kategoriích. Zaručeně největší poprask ale vzbudil Vladimír Netušil. Pilot a zároveň majitel stáje Effective racing v letošní sezoně závodí v evropské Euroformula Open na úrovni formule 3, odkud v minulosti zamířili rovnou mezi světovou elitu Formule 1 třeba úřadující mistr světa Max Verstappen nebo Charles Leclerc. Možnost zazávodit si před českým publikem využil Vladimír velmi rád, navíc když brněnský okruh patří k jeho oblíbeným. "Mám to tu moc rád, loni jsem tu vyhrál, stejně jako pak i celý seriál Středoevropské zóny, takže mám jen ty nejlepší vzpomínky. Je skvělé se ukázat českým divákům i stávajícím nebo potenciálním partnerům," popisuje Netušil. Foto: Effective Racing Závěrečné vyhlašování vítězů.Foto : Effective Racing Právě pro partnery v sobotu uspořádal pompézní akci přímo ve vlastním paddocku. Vedle ustájeného monopostu se tak za vůně benzinu rozestavil kuchařský pult, k němuž se postavil skutečný mistr svého řemesla, šéfkuchař Jan Punčochář. "Udělal jsem tematické menu, které se hodí k závodům, všechno bylo krvavé," dodával s typickým úsměvem Punčochář. Podávaly se argentinské krevety s rajčaty a olivami, mořský vlk, či telecí svíčková s hřebcovou omáčkou. Nechyběl ani tradiční a velmi oblíbený Punčochářův dezert, takzvané karamelové vejce. Přestože v samotném závodě skončil Netušil po chybě až čtvrtý a ve druhé kategorii novějších vozů druhý, nenechal si zbytek sobotní akce zkazit. Do paddocku dorazil i jeho kamarád Karlos Vémola, šampion organizace Oktagon MMA. Právě on se v minulém roce Netušilovým monopostem sám projel. „Je to neskutečně návykové, když se dostanete blízko jiného auta. V člověku se projeví soutěživost a chce něco dokázat," rozplýval se tehdy známý bojovník. Tentokrát nechal řízení auta na svém kamarádovi a sám si užíval příjemnou zábavu. Večerní program pak pro hosty ve stáji Effective racing okořenily modelky časopisu Playboy. Nechyběla vítězka soutěže Hledáme Playmate Denisa Gudelj, herečka Denisa Pfauserová, světově úspěšná tatérka Ivana Beláková či populární DJ Lucca. Foto: Effective Racing Akce se zúčastnil také český MMA bojovník Karlos Vémola.Foto : Effective Racing Vladimír Netušil se po víkendové akci vrací k přípravám na další podnik seriálu Euroformula Open, který je na programu za dva týdny v italské Monze. V letošním ročníku, který je pro něj prvním v tomto seriálu, je jeho cílem stahovat časy těch nejlepších, a v příštích sezonách se pak dostat do hledáčku vyšších soutěží, jako jsou Formule 1 a 2.