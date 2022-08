Sestry Kolocovy se staly ambasadorkami Klubu juniorských šampionů

"Cítím se skutečně poctěna, že jsem byla spolu se svou sestrou vybrána jako ambasadorka klubu. Je to pro nás důležitá věc a doufáme, že společně s organizací Mír a sport budeme moci šířit více pozitivní energie a poselství, že bez ohledu na barvu pleti, rasu nebo pohlaví můžete sportovat nebo dělat, cokoli chcete. A že máte právo to udělat, aniž by to kdokoliv negativně komentoval," uvedla Aliyyah Kolocová, která letos závodí v okruhovém šampionátu EuroNASCAR a v lednu by se měla představit na Rallye Dakar.