Získali v Kataru další cenné zkušenosti. „Přijeli jsme do neznáma, až v dějišti závodu jsme konstatovali, že holky pojedou v konkurenci hvězd jako Nasser Al Attiyah, Dani Sordo, Yazeed Al-Rajhi či Kris Meeke. Pokud pomineme události z druhého dne, jsem s výsledky, ale hlavně s předvedenými výkony spokojený," hpdnotí po předčasně ukončeném podniku stájový boss Martin Koloc.

Po úvodním, víceméně symbolickém prologu, se první, a jak se posléze ukázalo rovněž poslední den soutěže, jely dvě etapy, které se nesly ve znamení proražených pneumatik. „Aliyyah měla hned v první etapě dva defekty, což v praxi znamenalo, že třetí defekt by se rovnal konci soutěže. S tím vědomím jela celou druhou etapu, což muselo být vzhledem k jejímu temperamentu docela na nervy," prozradil David Vršecký. „Na druhou stranu se jednalo o přípravu na maratónskou etapu Rally Dakar, fungují totiž stejná pravidla."

Výměně pneumatiky se nevyhnula ani Yasmeen, v obou případech prokázali technickou zdatnost navigátoři, sestry Kolocovy si tak připsaly cenný etapový skalp účastníka mistrovství světa rally WRC Dani Sorda. „Obě holky velká pochvala, především Aliyyah stovky kilometrů jízdy na hraně konce v soutěži. Zvládla to, uvidíme, jak zítra," dodal Vršecký.

Zítřek občas umírá, chtělo by se poznamenat s lehce pozměněnýn titulem známé bondovky. Zcela totiž vystihuje druhý závodní den, který se měl nést ve znamení 200 kilometrů dlouhé etapy. Do závodu ovšem vstoupil faktor počasí v podobě silného větru a z toho pramenící zhoršené viditelnosti.

„Hodně jsem se těšila na druhý den, který nám zrušili. Škoda, cítila jsem se hodně dobře. Poprvé jsem porazila Aliyyah, ale nese to statečně," řekla se smíchem Yasmeen.

„Škoda defektů, mohlo to být lepší. Poprvé jsem musela jet pod hranicí vlastních možností, protože nejdůležitější bylo dorazit do cíle. Zajímavý poznatek, není to vůbec jednoduché. Ale člověk se pořád učí. Moc děkuji Sebastienovi za mechanické schopnosti a svatou trpělivost," pochválila Aliyyah navigátora Delauneye.