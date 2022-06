Super Trofeo na Paul Ricard: Formánek se Zárubou chtějí navázat na loňské vítězství

Osm týdnů pauzy s jedním závodním představením ve FIA CEZ na Hungaroringu a třemi testy. Tak vypadala nejdelší přestávka týmu v letošní sezoně. „Pro týmy to bude skoro jako začít sezonu nanovo, takže sami budeme zvědaví, jestli se poměr sil z prvního víkendu na Imole nějakým způsobem změní. My jsme každopádně k pauze přistoupili zodpovědně a věřím, že bychom do druhého podniku sezony mohli jít silnější," říká manažer týmu Jiří Mičánek jr.