Podmol na domácí půdě ukázal nový trik

Divákům Podmol ukázal na svém dakarském speciálu salto a také zcela nový trik – „backflip navigation tower flip.“ „Chtěl jsem ukázat domácímu publiku něco, co nikdo na světě přede mnou neudělal. Tak to mám rád. Zkoušel jsem do molitanu klasický FMX trik backflip heelclicker, ale vždy mi tam zacláněla navigační věž. Nakonec mi to vlastně přišlo ještě více cool a tak jsem místo patami tleskl o navigační věž a pojmenoval to backflip navigationtower click,“ vysvětlil s úsměvem český závodník.