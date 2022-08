Podmolův herecký debut. Na premiéře filmu se neobjevil jen na plátně, hrál i naživo

Hlavnímu hrdinovi Adamovi se během chvíle změní život. Dozví se od manželky, že bude táta a zároveň to, že je vážně nemocný a zbývají mu poslední měsíce života. Narození vytoužené dcery se tak nejspíš nedočká. Rozhodne se vydat na poslední cestu, během níž natáčí dokument, aby svému potomkovi ukázal, jaký doopravdy byl.

„Je to motivační film. Téma, o které se snažíme i v našich dokumentech nebo knihách. Aby lidi žili život naplno, protože nikdy nevíš, kdy může přijít poslední den," dodává představitel hlavní role Libor Podmol.

S námětem přišel režisér Ladis Zeman. „S Liborem máme podobný osud. Oba jsme v poměrně raném věku přišli o tatínka. Můj bratr zemřel a nechal tady po sobě roční dcerku, takže to téma je nám nějakým způsobem blízké. Neumím si představit, co by pro mě znamenalo, kdyby táta po sobě nechal nějaký dokument, kde by říkal, jaký doopravdy byl."

Libor Podmol a jeho unikát z Gladiator Games. Skok na dakarské motorceVideo : Sport.cz

Rozpočet filmu nepřesáhl dva miliony korun a celý ho natočili ve dvou lidech, což přinášelo i mnohá úskalí. Libor Podmol chtěl hned první den s natáčením skončit. Šlo o život. Při natáčení scény na Faerských ostrovech se totiž málem utopil.

„Byly tam takový holý, oslizlý skály a voda měla neuvěřitelnou sílu. Když jsem tam vlezl, tak jak mám pochroumaný nohy, hned mě to sundalo. Kdyby tam nebyl takovej železnej hák, kterého jsem se zachytil, tak mě to vyprskne do skal a už by mě nikdo nezachránil," popisuje osmatřicetiletý závodník dramatické chvíle.

Natáčení dvoučlenný štáb nakonec zdárně dokončil. Má za sebou pražskou premiéru a chystá se vyrazit do kin v dalších českých městech. „Nás to baví. Teď pouštíme takovou zkrácenou, nabušenou verzi. Plánujeme Adama dotočit a rozšířit a dát ho příští rok do běžné produkce. Všechno záleží na premiéře, jestli se to bude líbit nebo ne," říkají tvůrci.

Foto: Sport.cz Premiéru si nenechal ujít Podmolův mladší bratr Filip nebo silák Jiří TkadlčíkFoto : Sport.cz

Kromě tour s filmem Adam a jeho poslední cesta zaměstnává Libora Podmola také příprava na Dakar 2023, kde bude startovat v kategorii Original By Motul, tedy bez asistence. „Jezdím motokros, jezdím na kole, makám na fyzičce. Teď o víkendu pojedu první rallye v Chorvatsku, kde si pohraju s roadbookem. Hrozně se těším. Bude to ten pravý Dakar."