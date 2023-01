Čeští rytíři na Dakaru. Prokop za pomoc Loebovi dostal cenu fair play

Co Prokop udělal? Z cíle měřené zkoušky musely posádky dojet ještě 60 kilometrů do bivaku, kde mají týmy zázemí a přespávají. Ale zrovna tu trčel Sébastien Loeb, který sice etapu vyhrál, jenže mu zároveň vytekl z motoru olej a jeho speciál byl nepojízdný. Prokop tak rallyeovou legendu vzal na lano a odtáhl do bivaku, což se sice může zdát jako nikterak výjimečné, ale...

„Šedesát kilometrů je dost a každý má palivo na knop. A je jiné jet sám a jiné, když někoho táhnete, takže spotřeba byla rázem enormní. Byli jsme z toho nervózní, protože máte na ten přejezd limitní čas, a kdybychom zůstali viset i my a nestihli bychom ho, přišla by penalizace," vysvětloval Prokop ve svém podcastu, který na Dakaru dělá s novinářem Janem Červenkou.

Nicméně i přes červenou kontrolku, která varovala před nedostatkem paliva, dotáhli Loeba k jeho týmu, za což sklidili Prokop i navigátor Viktor Chytka od Loebových mechaniků potlesk. Nebyla to navíc od české posádky první pomoc, protože podobně na laně přivezli už v 1. etapě de Villierse, jemuž došel benzin. „Slíbil mi za to pivko, tak jsem zvědavý, kde ho sežene," narážel Prokop na to, že je v muslimské zemi, kde je alkohol nežádoucí.

Pak ale přidá: „Závodí se na trati. A i když je na jedné straně sport, tak pořadatel dbá na to, aby se držel dakarský duch."

A Češi mohou být hrdí, že Prokop tu není osamoceným rytířem. V bláznivé úterní etapě, kdy se po trati valily proudy vody, vytahovali čeští kamioňáci unioso z rozbouřené řeky několik buggyn a topících se závodníků. Učinili tak navzdory tomu, že se rvou o celkové vítězství, což kupříkladu v minulosti u posádek továrního Kamazu nebývalo obvyklé, neboť ty jely za triumfem „přes mrtvoly".

Ve středu pak pomáhal třeba i motocyklista Martin Michek. Argentice Caimiho, jenž se ocitl na suchu, dotáhl na laně k tankovací pumpě a Slovákovi Svitkovi pak přivezl kanystr s benzinem, aby i on mohl pokračovat. „Naštěstí se to obešlo bez nějakých minut navíc pro všechny. Jsem rád, že jsem mohl pomoct," říkal pak Michek.

Foto: ORION – Moto Racing Group Motocyklista Martin Michek na Rallye Dakar 2023.Foto : ORION – Moto Racing Group

I on to udělal nezištně, protože to není žádná jeho závodní povinnost, jako když vidíte na trati zraněného soupeře. Franco Caimi je přitom Michkův bezprostřední soupeř v celkovém pořadí!