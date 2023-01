A zase Češi. Loprais na Dakaru vyhrál a vede. Motorkáře trápí zima a benzin

Byla to znovu česko-nizozemská přetahovaná, přičemž téměř po celou etapu vedl někdo z nizozemským kamioňáků. Po ztrátě Van Kasterena v závěru se však do vedení prodral Aleš Loprais, jenž si tak na Dakaru připsal druhý etapový triumf. A především prodloužil sérii českých výher, neboť Loprais nebo Macík zatím vyhráli každý den.

Loprais má nyní náskok na druhého Martina van den Brinka přes 15 minut, na třetího Januse van Kasterena 52 minut a na Macík 54. "Na začátku to bylo dobré a rychlé, ale pak jsme slyšeli rány, tak jsme museli zastavit. Nemohli jsme najít problém, proto jsme jeli zhruba 50 kilometrů krokem a všichni nás dohnali. Když jsme zjistili, že tomu nic není, tak jsme letěli. I když to bylo v závěru hodně uskákané," řekl Macík.

Martin Michek je po páté etapě spokojený, problémy s benzínem se mu naštěstí vyhnulyVideo : Orion Moto Racing Group

Mezi motorkáři vyhrál Francouz Adrien van Beveren. Průběžného vedení se ujal Američan Skyler Howes. Velmi solidně zajel znovu Martin Michek, jenž skončil 16. a posunul se na 13. pozici celkově.

"Dneska super. Byla to absolutně písčitá etapa od začátku do konce. První pasáž do tankovačky byla rychlá, říkal jsem si, že nám to asi udělali oddechové, ale posledních 160 kilometrů bylo zase brutálních. Čekala na nás tvrdá práce, terén byl zase písek s velbloudí trávou. Bylo hodně výjezdů a nájezdů na duny," popisoval Michek.

Potíže naopak postihly Milana Engela, který zůstal stát na 209. kilometru. Podle informací od týmu Orion - Moto Racing Group šlo pravděpodobně o špatný benzin. Včera kvůli tomu dva jezdce organizátor vrátil zpátky do závodu. Stáj to nyní bude řešit, nicméně Engel je už na cestě zpět do bivaku a čtvrteční etapu nedokončí.

"Bohužel palivo je tu hodně špinavé, vyskytuje se v něm voda. Každému z nás pořadatelé na dotankování odebrali kus do nádrže hadičkou. Kontrolovali, jestli v něm něco není. U mě to bylo v pohodě, čisté," vyprávěl Michek, jenž si rovněž stěžoval na velkou zimu, která tu obzvlášť motokráře sužuje.

Foto: Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Motorkáře na Dakaru trápí zima. A tak se před startem ohřívají u ohně jako Toby Price.Foto : Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

V kategorii automobilů zvítězil Násir al-Attíja, jenž vede i celkově. Martin Prokop, jenž si v této nadmořské výšce stěžuje na výkon svého motoru, dojel se ztrátou 37 minut na 18. místě. Zůstává ale na průběžné deváté pozici.

"Máme toho dost, protože je to terén, který dává zabírat autu i nám. Po celý den jsme jeli písčitém poli, takže se nemůžeme moc se naším Shrekem ukázat. Jsme rádi, že to máme za sebou, protože to bylo opravdu trápení. Máme toho s Viktorem (navigátorem Chytkou) plné kecky," řekl Prokop po dojezdu.