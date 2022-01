DAKAR ONLINE: Macík pátý, Tůma se posouvá, Loprais ve velkých problémech

Že to bude skutečně kvapík, dokazují motorkáři. Ti nejrychlejší už přijíždějí do cíle a opět se výtečně vede Martinu Michkovi, který se na předposledním mezičase drží na 11. místě.

Závodníci se ve středu přesouvají z Vadí ad-Davásiru do města Biša a čeká je 375 měřených kilometrů. „Bude to rozhodně jedna z nejrychlejších erzet letošního ročníku. A byť to bude etapa bez dun, tak na trati bude řada navigačních pastí. A taky mohu posádky upozornit, že budou k vidění kameny speciálních tvarů," říká ředitel soutěže David Castera.