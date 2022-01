Macík skončil na Dakaru třetí, ale naštval ho Casale. Prokop nadával: Jedeme jako šneci

"Je to super výsledek. Etapa byla hrozně rychlá. Já jsem si ji užil. Ráno jsem myslel, že nevstanu, protože bolest žeber po pádu je druhý nebo třetí den nejhorší. Ale dal jsem si růžové štěstí (ibuprofen) a trošku se to zlepšilo a ani mě to moc nelimitovalo," řekl Michek.

„Byla to jednoduchá etapa. V podstatě celých 300 kilometrů na plný plyn jen s pár dunami, kde se to zpomalilo. To bylo pro nás špatně, protože jedeme jako šneci. Dobrá zpráva je, že tlumiče fungovaly lépe. A ta špatná je, že motor je extrémně slabý, a když nám fouká do čumáku jako dnes, tak to jede pomalu a soupeři, co startovali za námi, nás předjížděli jako nůž máslem. Jedou o 15 až 20 kilometrů v hodině rychleji. Být to na začátku závodu, tak jsem frustrovaný, ale teď s tím už nic neuděláme," uvedl Prokop.