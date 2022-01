DAKAR ONLINE: Michek dojel 11., Tůma se posouvá, Loprais i Prokop ve velkých problémech

"Speciálka byla hodně tvrdá, náročná. Ze začátku velmi rychlá, ale posledních 80 kilometrů stálo za to, protože to bylo v horách. Hodně se bloudilo. Proto jsem zvolil trochu lehčí tempo, soustředil se na navigaci, abych to všechno trefil. To se vyplatilo," řekl Michek.