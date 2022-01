DAKAR ONLINE: Pohroma pro Čechy. Loprais končí, etapu nedojede ani Prokop

Přál si pro strýce Karla, šestinásobného dakarského šampiona, který na konci roku zemřel, dojet mezi prvními třemi. Nevyšlo to. Aleš Loprais středeční etapu nedokončí a pokud se mu nepodaří vůz dostat do bivaku, odkud by s následnou vysokou penalizací mohl pokračovat dál, závod pro něj skončil.

"Jeli jsme, co to šlo, ale dnes nás trochu opustilo štěstí. Na střední duně, kde jsme skočili, nám nevydrželo servo. Je to pro nás zásadní díl, který bohužel nemáme s sebou. Takže Lady nemůže v poušti zatáčet. Věřili jsme v bednu, ale nevyšlo to. To je ovšem součást Dakaru. Chtěl jsem to zajet pro Káju, který na nás dohlížel. Chtěl bych poděkovat všem, co nám fandili," řekl Loprais.

Ve třídě kamionů alespoň "frčí" Martin Macík, který je na 258. kilometru šestý a na prvního Sotnikova mu chybí čtyři minuty.

Vážné potíže měl také Martin Prokop. Kvůli technickým problémům zůstal stát na trase blízko kontrolního bodu na 213. kilometru a míří pro něj servisní tým. V bivaku se pokusí auto opravit a ve čtvrtek s velkou penalizací pokračovat dál. Nicméně z elitní desítky vypadne. Etapu pak vyhrál Stéphane Peterhansel, dál však s pohodlným náskokem 33 minut vede Násir al-Attíja.

Že to ve středeční erzetě byl kvapík, dokázali motorkáři. Vítěz Toby Price zvládl 374 kilometrů za tři hodiny a pět minut! Martin Michek byl jen o sedm minut pomalejší a skončil 11. Jan Brabec byl 29. a Milan Engel 32. V čele pořadí je Francouz Adrien van Beveren.

"Speciálka byla hodně tvrdá, náročná. Ze začátku velmi rychlá, ale posledních 80 kilometrů stálo za to, protože to bylo v horách. Hodně se bloudilo. Proto jsem zvolil trochu lehčí tempo, soustředil se na navigaci, abych to všechno trefil. To se vyplatilo," řekl Michek, jenž je nyní průběžně 18.