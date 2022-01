DAKAR ONLINE: Rallye načíná druhou půli. Loprais je pátý, Michek ztrácí

Do cíle erzety už míří první motokráři a Martin Michek, jenž měl v pátek ještě před startem nepříjemnou nehodu, ztrácí. Na 299. kilometru mu na vedoucího Corneja chybí patnáct minut a je na konci druhé desítky. Lépe je na tom z Čechů Jan Brabec, prozatím 13.

Máme před sebou ještě celou půlku, budeme bojovat do samého konce, burcuje Martin MacíkVideo : Sport.cz, Big Shock Racing

Má to být znovu erzeta v duchu těch minulých - bude rychlá, že se jezdci častokrát ocitnou na rychlostním limitu, ale bude i plná navigačních chytáků. "Vydáme se do míst, kde ještě nikdy žádný bivak nestál. Na prvních stech kilometrech bude spousta těžkých dun. Druhá část zase nabídne labyrint plný cest, takže dorazit až do cíle rozhodně nebude nic jednoduchého," varuje ředitel soutěže David Castera.