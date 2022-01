Bez zábavy by to nešlo. Týmu se o ní naposledy postarala Olga Roučková. O co šlo? „Přijíždíme do bivaku, koukáme na zem a vidíme, že něco ze Samíka (Suzuki Samurai) teče. Je tam louže jako kráva. Navigátor se ohne, líže to a říká: To není olej, je to sladký. Postavíme stan a díváme se, co to teče, ale auto je úplně čistý. Přijde Ollie a říká: Kluci, mně se tady vylila Cola, nemůže to být ono? Takže, když nemáme závadu, tak nám ji Ollie udělá," směje se mechanik Gabriel Žúbor.