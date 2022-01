"Měl jsem chuť, etapa se mi zdála dobrá. I přes bolesti po páteční nehodě jsem kousal různé věci. Ale bohužel patnáct kilometrů před koncem mi odešlo zadní čerpadlo. Musel jsem zastavit. Stavil se u mě také Milan Engel, podíval se na to a doladili jsme to. Potom jsem vyjel, ale stál jsem tam dlouho. Je to škoda, jinak bych se mohl dostat do nejlepší desítky. Neklesáme na mysli, jedeme dál," řekl Michek.