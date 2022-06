Dakar slibuje víc pouště a náročnější etapy, závodníky čeká také písečné moře

Právě závodníci jsou, zřejmě i v důsledku kritiky následující po lednové soutěži, v centru zájmu organizátorů. Z jejich pohledu je revolučním krokem omezení počtu startujících tak, aby se pro ostatní piloty zvýšil komfort a pokud možno odpadly nepříjemné noční dojezdy do bivaku.

„Avizované sníženi počtu účastníků má vest k tomu, že se A.S.O. bude moci závodníkům víc věnovat. Tím zároveň ztrácí část profitu ze startovného, takže to je z našeho pohledu velmi zajímavý krok. Určité ho ocení hlavně ti, kteří kvůli nabitému startovnímu poli dojížděli etapy za tmy," poukazuje Kalivoda.

Další velkou změnou je posunutí prologu už na 31. prosince. Po něm se chystá celkem 14 ostrých etap včetně maratonské naplánované do náročných písečných končin Empty Quarter, kterým se také říká písečné moře.

Celá trať má mít proti minulým ročníkům pestřejší trasu, více se využije jižních partií země a bude obsahovat 70 % nových úseků. Start byl z Jeddah, jak bývalo zvykem, přesunut do nového „bivaku XXL" na pobřeží Rudého moře pod jménem Sea Camp, který má být symbiózou klasického bivaku se zážitkovým kempem.

Může za to třináctka i špatně zvolené talismany? Josef Macháček vysvětluje trable na DakaruVideo : Sport.cz, Buggyra Racing, Sport.cz

Náročné technické etapy mají mít od 350 do 500 km měřených úseků. Už teď se na ně těší obě debutantky, Aliyyah a Yasmeen Kolocovy. Dvojčata, kterým bude v době konání rallye už osmnáct let, nastoupí jako pilotky bugin kategorie SSV.

„Bude to zatím nejnáročnější podnik celé mé dosavadní kariéry. Tvrdě se na Dakar připravuji, kombinuji to i se závoděním na okruzích. Bude to velká výzva, ale věřím, že ji zvládnu se ctí," doufá Aliyyah.