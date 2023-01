Dakar zasáhla smrt. Po střetu s Lopraisovým kamionem zemřel na Dakaru divák

Smutná zpráva z Rallye Dakar, letošní ročník slavného závodu hlásí první oběť. Pořadatelé oznámili, že v průběhu deváté etapy na trase z Rijádu do Harazu zemřel divák, kterého srazil kamion Aleše Lopraise. "Chtěl bych vyjádřit soustrast jeho rodině, mrzí mě to a potáhne se to se mnou v životě," řekl 43letý pilot v prohlášení na sociálních sítích.

Článek Muž, který byl identifikován jako italský turista, se v okamžiku neštěstí nacházel za dunou mimo zorné pole pilota. Zraněním podlehl při transportu záchranářským vrtulníkem do nemocnice. Pořadatelská společnost ASO oznámila, že zahájila vyšetřování nehody. Pár hodin po této informaci se na sociálních sítích objevilo video, na kterém je onen italský fanoušek. A srazí ho při skoku z duny přijíždějící kamion Aleše Lopraise. Muž pak vstane. Záběry z Lopraisova vozu pak zase ukazují, že český pilot nemohl nic vidět. Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit. Přejít před obsah vložený z jiného webu. https://www.facebook.com/AlesLopraisDakarLive/videos/559134645827709/ "Od pořadatelů jsme se dozvěděli, že jsme měli střet s jedním pánem, který se snažil vyfotit naší Lady za dunou. Utrpěl zranění. Dvě až tři hodiné poté se mu udělal nevolno a při transportu do nemocnice dostal infart. Vyhasl lidský život a vlastně mým přičiněním. Protože já jsem točil kolečkem, ale nikdo z nás o tom v kabině nevěděl," uvedl Loprais. Rallye Zdrcený Loprais o smrtelné nehodě diváka: Potáhne se to v životě se mnou Podle jeho informací bylo Italovi 69 let a přijel se na Dakar podívat jako fanoušek. "Chtěl bych vyjádřit soustrast jeho rodině, mrzí mě to a potáhne se to se mnou v životě." Podle dostupných údajů při Rallye Dakar přišlo od roku 1979 o život zhruba osm desítek lidí, přesný počet úmrtí se podle různých zdrojů liší. Závodníků bylo 27, ostatní byli členy doprovodu, novináři a diváci. V roce 1986 nepřežil v průběhu závodu havárii vrtulníku zakladatel dakarské rallye Thierry Sabine.